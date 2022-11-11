Жителей Пскова приглашают на бесплатную диспансеризацию

19:47, 11 ноября 2022, ПАИ

Ситуацию с прохождением населением Пскова диспансеризации обсудили на заседании по профилактике общественного здоровья. Встречу провёл и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая отметила, что цель диспансеризации — раннее выявление хронических заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности. «Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение», — подчеркнула она.

Алексей Несмашный добавил, что ежегодную диспансеризацию проходят сотрудники бюджетных организаций, но для полного охвата населения этого недостаточно. «Диспансеризация — это бесплатное и добровольное комплексное медицинское обследование. Воспользоваться им может любой гражданин. При этом работодатель обязан беспрепятственно отпустить работника на профосмотр», — отметил он.

Соответствующую информацию направят во все подведомственные учреждения управления образования, культуры, комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, а также в муниципальные предприятия, общественные организации, предприятия торговли и управляющие компании.

Добавим, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, к которой вы относитесь:

– в поликлинике № 1 — через запись к терапевту по телефону регистратуры 66-53-54,

– в поликлинике № 2 — через участкового врача или отделение профилактики по телефону 29-35-06,

– в поликлинике № 3 — в порядке живой очереди в кабинет № 26 с 8:00 до 16:00, телефон для справок — 53-33-88.

По всем вопросам диспансеризации можно также обращаться по телефону кол-центра 29-90-28.