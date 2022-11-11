Школы новых регионов РФ приведут к российским стандартам в течение пяти лет

20:06, 11 ноября 2022, ПАИ

Многие школы новых регионов России уже имеют российскую лицензию на осуществление образовательной деятельности, а в течение пяти лет планируется привести все образовательные учреждения в соответствие с российскими стандартами. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Что касается лицензирования, уже этот вопрос начался, многие школы в новых регионах уже имеют лицензию, учреждения среднего профессионального образования, вузы, и этот процесс мы дальше будем продолжать с учётом тех особенностей, которые есть в новых регионах. Мы организовали с Рособрнадзором всю методическую помощь, и я уверен, что в течение такого переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами», — отметил он, передаёт РИА Новости.

Сергей Кравцов подчеркнул, что аттестаты школьникам из новых регионов в следующем году будут выдаваться на основе текущих оценок.

Также он напомнил, что для новых регионов объявлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ будет добровольной.