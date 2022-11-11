Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает лишение свободы

20:33, 11 ноября 2022, ПАИ

Поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающую наказание за повторные нарушения, подготовили депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок <…> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается <...> лишением свободы на срок до одного года», — сообщается в документа.

Помимо этого, злоумышленников могут приговорить к исправительным или принудительным работам на срок до одного года либо к аресту на срок до трёх месяцев, уточняет РИА Новости.