Минтруд РФ пополнит список профессий, по которым можно работать без квот

20:46, 11 ноября 2022, ПАИ

Перечень профессий, по которым иностранные граждане могут работать без квот, планируют увеличить с 149 до 161. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

«Минтруд России подготовил проект приказа, который меняет перечень профессий, по которым иностранцы могут трудоустраиваться вне квот. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение. В общей сложности перечень будет увеличен на 12 профессий: с 149 до 161», — говорится в сообщении.

По предложению ВНИИ труда Минтруда России предлагается включить в список 16 профессий, которые требуют высокой квалификации и востребованы на рынке труда:это машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, уточняет агентство «Прайм».

Также составлен перечень 50 перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, его пополнит профессия оператора станков с программным управлением, а по запросу Минцифры России — профессия редактора.

При этом предлагают исключить 22 профессии из действующего списка, среди них — специальности аккомпаниатора-концертмейстера, помощника режиссёра, специалиста по подготовке спортивного инвентаря, тренера спортивной сборной команды и начальника участка контактной сети.