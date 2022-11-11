Финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» вернулись в Псков

21:24, 11 ноября 2022, ПАИ

Финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» вернулись в Псков. Финал конкурса среди лучших школьников страны проходил на базе Международного детского центра «Артек» с 18 октября по 9 ноября. Об этом сообщается в группе комитета по образованию Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Девять ребят из нашего региона привезли победу! Они обошли почти 4 миллиона сверстников и получили заслуженные награды — дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вуз, денежные призы в размере 1 миллиона рублей, 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие», — говорится в сообщении.

Победителями стали:

– Алексеева Дарья, естественно-математический лицей № 20 Пскова, 11-й класс;

– Кривова Екатерина, Пыталовская СОШ имени А. А. Никонова, 11-й класс;

– Кочетова Анастасия, Псковский технический лицей, 11-й класс;

– Федотова Виктория, СОШ № 13 Великих Лук, 10-й класс;

– Шевелева Вероника, многопрофильный правовой лицей № 8, 10-й класс;

– Иванова Мария, СОШ № 2 Пскова, 10-й класс;

– Иванова София, центр образования «Псковский педагогический комплекс», 10-й класс;

– Козырева Валерия, гуманитарный лицей Пскова, 10-й класс;

– Тимашова Анна, центр образования «Псковский педагогический комплекс», 10-й класс.

Всего в финале конкурса приняли участие 18 старшеклассников из Псковской области. В прошлом году регион представили 12 школьников, из них четверо одержали победу. «С каждым годом наши ребята принимают всё более активное участие в «Большой перемене», проявляя себя и расширяя свои знания», — отмечается в публикации.