Роструд будет проверять предприятия при невыплате зарплаты в течение месяца

21:58, 11 ноября 2022, ПАИ

Проверки предприятий в случае полной или частичной невыплаты заработной платы сотрудникам в течение одного месяца будет организовывать Роструд (Федеральная служба по труду и занятости). Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10 % среднесписочной численности или более десяти человек) нарушениях работодателями трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца», — уточняется в сообщении.

Ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что ведомство будет проводить проверку на предприятии в случае, если более 10 % его работников направят обращения о массовом нарушении трудовых прав, пишет РИА Новости.

Если обращений будет меньше, то возможно урегулировать проблему без штрафов и проверок. По его словам, такое решение позволит обеспечить 100-процентную защиту трудовых прав работников и минимизировать нагрузку на работодателей.