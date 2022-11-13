Новые авиарейсы запустят из Пскова в Москву

00:57, 13 ноября 2022, ПАИ

Дальнейшее развитие псковского аэропорта обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с представителем инвестора – гендиректором по Северо-Западному кластеру «Новапорт Холдинг» Александром Корытным. Об этом глава региона сообщил в новом видео из цикла «Еженедельное».

«Для аэропортового комплекса сделано уже немало. Обновлены зона прилёта, санитарные комнаты, зоны ожидания, комната матери и ребенка, багажное отделение», - отметил губернатор.

К 6 декабря отремонтируют зал на втором этаже, где будет оборудована ещё одна зона отдыха пассажиров. «Дата выбрана неслучайно – в этот день будет запущен дополнительный, третий вечерний рейс по маршруту Москва-Псков, который будет пересекаться с рейсом из Сочи», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также добавил, что теперь на Москву будет десять рейсов в неделю. «Пассажиров будет много, но для всех будут комфортные условия», - заключил губернатор.