НХЛ объявила о переносе Кубка мира по хоккею на 2025 год

00:21, 12 ноября 2022, ПАИ

Кубок мира по хоккею перенесён с февраля 2024 на февраль 2025 года, говорится в заявлении на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет РИА Новости.

Ранее канадский TSN сообщил, что Кубок мира по хоккею, изначально запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесён на другие даты. По информации источника, заинтересованные стороны ещё не приняли окончательного решения относительно участия в Кубке мира сборной России. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявлял о возможном рассмотрении вопроса участия российских хоккеистов в Кубке мира.

«В последний год НХЛ и NHLPA (Ассоциация игроков НХЛ) работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира между лучшими из лучших, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях проведение Кубка мира по хоккею в это время не представляется возможным. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеемся, что он состоится в феврале 2025 года», — сказано в совместном заявлении НХЛ и NHLPA.