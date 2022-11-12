Школьники посетили профориентационное мероприятие нацпарка «Себежский»

00:42, 12 ноября 2022, ПАИ

Профориентационное мероприятие с обучающимися Себежской средней школы состоялось в малом зале районного культурного центра 11 ноября, сообщает газета «Призыв».

Мероприятие открыл начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов.

«Отдел образования администрации Себежского района совместно с национальным парком «Себежский» проводит уже вторую встречу. Сегодня ещё два уникальных человека нашли время показать и рассказать о своих профессиях. Мы будем рады, если кто-то из вас, ребята, заинтересуется и решит поступать в те учебные заведения, о которых расскажут наши гости», — сказал.

Перед учащимися выступил кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель фенологического центра ФГБУН «Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН (БИН РАН)», доцент кафедры лесной таксации, лесоустройства и ГИС ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» Павел Лебедев, который рассказал о профессии ландшафтного дизайнера.

«Всегда нужно идти туда, где вам интересно. Выберите себе дальнюю нематериальную цель: что-то изобрести, реализовать себя в другой профессии. Если цель будет поставлена и реализована, то вы будете руководить, а не вами будут управлять. Важно быть в роли организатора», — подчеркнул Павел Лебедев.

Начальник отдела межрегионального отдела государственного надзора за ООПТ и в сфере охоты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виталий Буров посвятил школьников в особенности профессии. Именно он плотно сотрудничает с национальным парком, помогал создавать «Тропу лесничего».

«Важно не только учиться, но и уметь зарабатывать любимым делом ещё со студенческой скамьи. С шестого класса я решил стать егерем, к 10-му классу — охотоведом, а когда отучился, решил стать инспектором. Знания обязательно нужны, но и практика играет важную роль», — отметил он.

Ребята познакомились с презентацией ландшафтного проекта, а также задали интересующие вопросы.

Ранее сообщалось, что в Себежском районе прошло первое профориентационное мероприятие национального парка «Себежский».