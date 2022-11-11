Тысячи жителей ДНР остались без света из-за обесточенных подстанций
Тысячи абонентов оказались отключены от электроэнергии из-за обесточенных трансформаторных подстанций. Об этом заявили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, сейчас в республике не работает 98 подстанций, из-за чего без света остаётся более восьми тысяч человек, передаёт агентство «Прайм».
В издании также напомнили, что на прошлой неделе более десяти населённых пунктов в Херсонской области остались без электричества и воды после теракта на высоковольтной линии, который организовал Киев.
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