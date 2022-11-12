Эксперт раскрыл способ проверить, шпионит ли смартфон

11:11, 12 ноября 2022, ПАИ

Множество программ могут передавать информацию о местонахождении пользователя смартфона, а также пересылать любую другую информацию с телефона — данные о посещении сайтов, сообщения из мессенджеров, контакты, платёжные реквизиты и даже пароли учётных записей. Понять это можно с помощью некоторых признаков. О них рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

«Косвенные признаки наличия вредоносного ПО на телефоне могут быть самыми разными. К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объём потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — отметил он.

Конечно, это могут быть и аппаратные поломки, и для начала нужно исключить этот вариант, убедившись в исправности устройства. По словам специалиста, самый быстрый и простой способ узнать, идёт ли какая-либо переадресация с вашего телефона, — это ввести команду *#21#, пишет агентство «Прайм».

«Если у вас для всех типов данных, таких как звонки, СМС и прочих, будет указано, что переадресация отключена, то это будет означать, что телефон не передаёт информацию третьим лицам», — поясняет эксперт.

Также он посоветовал проверить наличие программ-шпионов с помощью специальных приложений для их поиска и удаления. Не менее важно внимательно следить за содержимым телефона, напоминает Закарян. Если вдруг вы увидели незнакомое приложение, то лучше сразу выяснить, в какой момент оно появилось.