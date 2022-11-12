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Происшествия

В Псковской области разыскивают вора из Санкт-Петербурга

34-летнего Александра Тарада разыскивает МО МВД России «Дедовичский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области 

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, петербуржец 3 июня прошлого года скрылся от суда по делу о краже. До настоящего времени его местонахождение не установили.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Тарады, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам (8 811-36) 9-15-87 или 02.

 

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