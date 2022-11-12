В Псковской области разыскивают вора из Санкт-Петербурга
34-летнего Александра Тарада разыскивает МО МВД России «Дедовичский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области
По имеющимся данным, петербуржец 3 июня прошлого года скрылся от суда по делу о краже. До настоящего времени его местонахождение не установили.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Тарады, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам (8 811-36) 9-15-87 или 02.
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