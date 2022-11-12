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Общество

Облачная погода без осадков ожидается в Псковской области 13 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области завтра, 13 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Преимущественно без осадков, будет дуть ветер северных и северо-западных направлений от 9 до 14 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

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