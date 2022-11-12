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Спорт

Чемпионат по фехтованию стартовал сегодня в Пскове

Кубок Псковской области по фехтованию стартовал сегодня в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: корреспондент ПАИ

Мероприятие будет проходить два дня, в нём примут участие две возрастные категории: юноши и девушки до 15 и мужчины и женщины от 15 и старше завтра, 13 ноября. «Могут принимать участие все, кто допущен по состоянию здоровья и может держать в руках оружие», - отметила главный судья Псковской области по фехтованию Татьяна Николева.

Она рассказала, что завтра в соревнованиях примет участие 60-летний фехтовальщик, победитель прошлого чемпионата. «Наш вид спорта без ограничений по возрасту», - подчеркнула главный судья.

Фото: корреспондент ПАИ

Татьяна Николева также отметила, что это ежегодный чемпионат с целью отбора на всероссийские соревнования. В этом году победители отправятся на первенство России в Казань. А в следующем году пройдут 50 юбилейные для школы фехтования соревнования.

Победителя выберут по количеству уколов - их определяет специальная система. По словам судьи, среди фехтовальщиков уже можно выявить очевидных фаворитов. Те, кому удастся занять первые места получат кубки и медали от Федерации фехтования Псковской области.

Фото: корреспондент ПАИ

«Тактика всегда меняется, я с начала смотрю, как двигается противник, что он делает, а потом пытаюсь подстроиться под его тактику и обхитрить, двигаясь быстрее» — поделилась опытом одна из участниц турнира Каролина Михайлова.

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