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Общество

Регионы РФ создадут запасы лекарств на четыре месяца

Создать запас лекарственных препаратов на четыре месяца поручил российским регионам Минздрав. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов», — заявил он журналистам.

Министр также рассказал, что в новые субъекты РФ централизованно доставили препараты как для стационаров, так и для льготников, а скоро туда поставят машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов, пишет агентство «Прайм».

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