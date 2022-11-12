Регионы РФ создадут запасы лекарств на четыре месяца

13:44, 12 ноября 2022, ПАИ

Создать запас лекарственных препаратов на четыре месяца поручил российским регионам Минздрав. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов», — заявил он журналистам.

Министр также рассказал, что в новые субъекты РФ централизованно доставили препараты как для стационаров, так и для льготников, а скоро туда поставят машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов, пишет агентство «Прайм».