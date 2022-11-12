Председатель облсовпрофа призвал профсоюзные первички оказать помощь участникам СВО

14:08, 12 ноября 2022, ПАИ

Оказывать поддержку мобилизованным членам профсоюзов, жителям новых регионов РФ и участникам специальной военной операции продолжают Псковский облсовпроф совместно с профсоюзными базами отдыха и санаториями, а также областные и первичные профорганизации. В пресс-службе облсовпрофа Псковскому агентству информации сообщили, что мобилизованным членам профсоюзов выделяют материальную помощь.

«Мы предлагаем всем первичным профсоюзным организациям региона рассмотреть возможность перечисления средств для оказания помощи участникам СВО и жителям новых регионов, которым она сейчас крайне необходима. Профсоюзы никогда не остаются в стороне и сейчас не будут молча бездействовать», - заявил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Отмечается, что первичная профсоюзная организация учреждений отдыха «Соцтурпроф» уже сделала добровольное пожертвование в размере 50 тысяч рублей.