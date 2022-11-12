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Общество

Россиян предупредили о схемах обмана при шиномонтаже

Различные схемы обмана владельцев автомобилей при сезонной замене шин используют в шиномонтажных мастерских. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого издания Quto Максим Ракитин. 

По его словам, иногда мастера предлагают клиентам накачать шины не воздухом, а азотом. «Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», – рассказал Максим Ракитин.

Он добавил, что применяются и более распространенные уловки. Так, клиенту могут сказать, что шина некачественная, что она не балансируется. «Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер сразу предлагает купить у него другую шину. Вторая история – это навязывание ненужного ремонта колесных дисков. Это не эпидемия обмана, но такие случаи есть», – уточнил эксперт, пишет агентство «Прайм».

В заключение специалист посоветовал «переобувать» автомобиль в проверенном сервисном центре, чтобы не стать жертвой обмана.

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