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Общество

«Тема недели»: Одна голова хорошо

Смене системы местного самоуправления в Пскове и задачам, которые стоят перед избранным главой Пскова Борисом Елкиным, посвящен очередной выпуск авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Почти 15 лет в Пскове сосуществовали глава города и глава городской администрации. Слепченко, Лузин, Чередниченко, Цецерский, Калашников, Братчиков, Полонская — только за последний десяток лет имена псковских градоначальников мелькали, как в калейдоскопе. Отношения между двумя головами одного города складывались в разные периоды новейшей истории по-разному. Иногда это были прекрасные рабочие отношения, но бывали годы, когда хоть триллер снимай. Теперь — это прошедший этап в развитии МСУ в Пскове.

Автор и ведущий «Темы недели» Александр Машкарин поговорил с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым о том, какие первоочередные задачи стоят перед главой Пскова, и какие городские проекты являются наиболее значимыми.

Глава Пскова Борис Елкин в интервью «Теме недели» объяснит логику кадровых перестановок и структурных изменений в администрации города, объяснит свой подход к подборы кадров и анонсирует новые перемены.

Тем временем, жители Пскова в опросе ответят на вопросы о том, видят ли они изменения в городе и знают ли, как же зовут единственного теперь градоначальника.

«Тема недели» выйдет в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня в 20:00. Повтор программы — в воскресенье в 12:10

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