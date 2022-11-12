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Общество

Россиянам назвали бытовые приборы, которые «тайно похищают» электричество

Выключение приборов из розетки, когда они не используются, может со временем помочь сэкономить денежные средства — в этой связи можно упомянуть четыре представителя бытовой техники, которые необходимо отсоединять от сети. Об этом говорится в материале, опубликованном в блоге «Советы для еды и жизни Jinmang» на китайской платформе WeChat. 

Первый прибор — это водонагреватель. Вытаскивать его вилку из розетки следует тем людям, которые часто ездят в командировки и не живут дома, поскольку прибор потребляет большое количество энергии.

Еще одна категория приборов — телевизионные приставки. «Независимо от того, смотрим мы телевизор или нет, пока устройство подключено к сети, оно будет продолжать работать. В результате за месяц приставка может израсходовать немало энергии», — говорится в материале, пишет агентство «Прайм».

Третий прибор — мультиварка. Чтобы блюдо оставалось тёплым, некоторые люди часто не вынимают вилку из розетки после окончания приготовления. «На самом деле мультиварка имеет функцию автоматического сохранения тепла. Даже если отсоединить прибор от сети, еда, находящаяся внутри, не остынет быстро и сохранит температуру к моменту приема пищи», — написал автор.

В этом же ряду упоминается и кондиционер. «Энергопотребление кондиционера довольно высоко. Кроме того, пока прибор подключен к сети, он продолжает находиться в состоянии энергопотребления, что не только приводит к пустой трате электричества, но и постепенно сокращает срок службы устройства», — подчеркивается в статье.

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