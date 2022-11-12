В пушкиногорской школе-интернате отметили Синичкин день
Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц провели сотрудники Пушкиногорской центральной районной библиотеки для учащихся 5 и 6 классов школы-интерната. Об этом пишет газета «Пушкинский край».
Заведующая отделом обслуживания читателей Елена Иванова рассказала ребятам, как важно помогать птицам пережить холодные месяцы. Школьники познакомились с различными видами кормушек, их формой и размерами, узнали, из каких материалов можно смастерить кормушку своими руками.
«Используя пластиковые бутылки, картон, клей и другие подручные средства, ребята приступили к творческой части занятия. Кормушки у всех получились яркие, красочные. По словам Елены Ивановой, ребятам очень понравилось работать над таким полезным изделием. Они надеются, что их кормушки синички точно заметят и прилетят полакомиться», - говорится в сообщении.
Напомним, что 12 ноября в России отмечается Синичкин день. Это экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России.
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