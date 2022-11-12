Митрополит Тихон заявил об отсутствии ненависти и агрессии у россиян к украинцам
Агрессия или ненависть к украинцам отсутствует у россиян. Об этом заявил председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
«Я не видел ни одного случая или эпизода, не видел ни одного соотечественника, питавшего ненависть к украинцам. Со стороны России агрессии к украинцам нет», - сказал митрополит Тихон (Шевкунов) в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24», передаёт РИА Новости.
Религиозный деятель подчеркнул, что «с той (украинской – ред.) стороны, к сожалению, этой агрессии много».
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