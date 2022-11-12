ВСУ сбросили взрывное устройство на подстанцию РЭС под Курском

17:12, 12 ноября 2022, ПАИ

Самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС сбросили с дрона украинские войска сегодня, 12 ноября. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старвойт.

«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте», - говорится в сообщении.

По его словам, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.