ВСУ сбросили взрывное устройство на подстанцию РЭС под Курском
Самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС сбросили с дрона украинские войска сегодня, 12 ноября. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старвойт.
«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте», - говорится в сообщении.
По его словам, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
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