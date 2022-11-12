Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при на фестивале народной музыки

17:23, 12 ноября 2022, ПАИ

Гран-при в фестивале-конкурсе народной музыки «Играй, рожок!» взял ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева из Пскова. Об этом сообщается в группе «Народ Обнинска» в соцсети «ВКонтакте».

«В Обнинске гала-концертом заканчивается фестиваль-конкурс народной музыки «Играй, рожок!». Обнинск принял фестиваль уже в восьмой раз. А первый раз его провели целых 18 лет назад: фестиваль проходит раз в два года, да ещё и приходилось делать паузу во время ковидных ограничений». - говорится в сообщении.

В этом году в фестивале участвовали 24 коллектива со всей страны - 250 человек показали свое искусство на сцене городского дома культуры, из них 180 приехали в Обнинск издалека.

Ранее сообщалось об ещё одном успехе музыкантов из Псковской области - коллектив из Идрицы выступил на Первом канале.