Коллектив из Идрицы выступил на Первом канале

22:54, 06 ноября 2022, ПАИ

Коллектив из Идрицы прошёл в третий тур шоу Первого канала «Поём на кухне», сообщает газета «Призыв».

Ансамбль «Сударушка», коллектив Идрицкого дома культуры Себежского района, выступила на Первом канале и стал вторым среди всех команд.

За выступавших участников голосовали зрители в студии. Это уже второй тур, в котором коллектив показывает достойный результат.

«Сударушка» набрала 84 процента голосов, лишь немного уступив цыганскому коллективу, который набрал 87 процентов голосов. Эти два победителя вышли в третий тур, в котором будут принимать участие победители предыдущих программ.

В этом туре принимали участие команды, за которые жюри проголосовало на 100 процентов.

Участники коллектива «Сударушка» считают, что очень душевно выступили в прошлый раз — и зрители, и жюри их оценили по достоинству, а теперь они вернулись, чтобы победить и ещё найти жену для Николая.

Николай Зайцев — единственный мужчина в женском коллективе, что налагает на него особую ответственность. За годы работы коллеги спелись в прямом смысле, и Николаю в этом хоре досталась ведущая партия.