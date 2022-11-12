«Псковские музыканты лучшие»: Борис Елкин поздравил с наградой ансамбль «Сказ»
Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева поздравил с очередной наградой глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Ансамбль завоевал гран-при VIII Всероссийского фестиваля-конкурса народной музыки «Играй рожок!». Мероприятие проходит в Обнинске в рамках Года культурного наследия народов России.
«Псковские музыканты лучшие», - заключил Борис Елкин.
Подробнее ознакомиться с фестивалем и победителями можно по ссылке.
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