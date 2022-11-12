Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Псковские музыканты лучшие»: Борис Елкин поздравил с наградой ансамбль «Сказ»

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева поздравил с очередной наградой глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Ансамбль завоевал гран-при VIII Всероссийского фестиваля-конкурса народной музыки «Играй рожок!». Мероприятие проходит в Обнинске в рамках Года культурного наследия народов России.

«Псковские музыканты лучшие», - заключил Борис Елкин.

Подробнее ознакомиться с фестивалем и победителями можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 ноября 2022

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
12 ноября 2022

«Псковские музыканты лучшие»: Борис Елкин поздравил с наградой ансамбль «Сказ»
12 ноября 2022

Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при на фестивале народной музыки
12 ноября 2022

«Общая история»: Михаил Ведерников высказался о сносе памятника советским воинам-освободителям
12 ноября 2022

В пушкиногорской школе-интернате отметили Синичкин день
12 ноября 2022

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении
12 ноября 2022

«Тема недели»: Одна голова хорошо
12 ноября 2022

Очередной тур фестиваля детского творчества «Мы из будущего» проходит в Опочке

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...