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Общество

День открытых дверей прошёл в воркаут-центре в Пскове

В воркаут-центре в Пскове прошёл день открытых дверей, сообщает группа «Street Workout Pskov – Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте». В мероприятии приняло участие более 60 человек.

Перед началом мероприятия представители спортивного движения Street Workout Pskov провели для участников и зрителей разминку и продемонстрировали мастер-класс на спортивной площадке.

Кроме того, парни приняли участие в состязаниях по подтягиванию на турнике в формате лесенка и в висе на максимум на турнике. По итогам соревнований победителей наградили призами.

После состязательной части для ребят устроили сладкий стол и продолжили общую тренировку.

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