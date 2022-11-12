Медали Луки Крымского получили две медсестры из Великих Лук

18:54, 12 ноября 2022, ПАИ

Две сотрудницы Великолукской межрайонной больницы были удостоены медали Луки Крымского, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Старшая медсестра отделения пульмонологии Нина Львова и постовая медсестра отделения челюстно-лицевой хирургии и ЛОР Ольга Гудкова получили государственную награду в виде медалей Луки Крымского. К столь редким наградам руководство представило их за заслуги в области здравоохранения, но главное, конечно, — за самоотверженность и проявленный профессионализм, когда на передний рубеж борьбы с коронавирусной инфекцией в стране выдвинулись медики.



За свою многолетнюю работу старшая медсестра Нина Львова, окончившая Великолукское медицинское училище, была, кроме того, отмечена министерской грамотой и получила звание отличника здравоохранения. Но большей для себя наградой, конечно же, считает благодарность пациентов, хотя весть о медали Луки Крымского, которую ещё предстоит получить, растрогала её до глубины души.

«Вначале нам казалось, что коронавирусная инфекция — это так далеко от нас, — вспоминает Ольга Павловна Гудкова. — Но она пришла в Великие Луки, и к нам в больницу стали поступать инфицированные люди. И с таким наплывом больных мы столкнулись впервые. Конечно, морально к этому не были готовы. Но ведь здесь как на фронте. Помните фразу из кинофильма «Офицеры»? «Есть такая профессия – Родину защищать!» А я говорю так: есть такая профессия – Родину лечить! Это про нас, медиков. Кому тяжело, в здравоохранение не приходит».

Глядя на Ольгу Гудкову, понимаешь: в здравоохранение обычно идут люди с характером, не привыкшие легко сдаваться перед трудностями. Так было и в суровые дни борьбы с СOVID-19, когда два отделения, в том числе неврологическое, где на излечении находились больные с острым нарушением мозгового кровообращения, и челюстно-лицевой хирургии, были срочно перепрофилированы в палаты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Про медаль Луки Крымского, которой награждены по всей России несколько сотен медицинских работников, Ольга Гудкова говорит так: «Приятно, конечно, и неожиданно, но ничего особенного я не совершила».