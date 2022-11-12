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Общество

Медали Луки Крымского получили две медсестры из Великих Лук

Две сотрудницы Великолукской межрайонной больницы были удостоены медали Луки Крымского, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Старшая медсестра отделения пульмонологии Нина Львова и постовая медсестра отделения челюстно-лицевой хирургии и ЛОР Ольга Гудкова получили государственную награду в виде медалей Луки Крымского. К столь редким наградам руководство представило их за заслуги в области здравоохранения, но главное, конечно, — за самоотверженность и проявленный профессионализм, когда на передний рубеж борьбы с коронавирусной инфекцией в стране выдвинулись медики.


За свою многолетнюю работу старшая медсестра Нина Львова, окончившая Великолукское медицинское училище, была, кроме того, отмечена министерской грамотой и получила звание отличника здравоохранения. Но большей для себя наградой, конечно же, считает благодарность пациентов, хотя весть о медали Луки Крымского, которую ещё предстоит получить, растрогала её до глубины души.

«Вначале нам казалось, что коронавирусная инфекция — это так далеко от нас, — вспоминает Ольга Павловна Гудкова. — Но она пришла в Великие Луки, и к нам в больницу стали поступать инфицированные люди. И с таким наплывом больных мы столкнулись впервые. Конечно, морально к этому не были готовы. Но ведь здесь как на фронте. Помните фразу из кинофильма «Офицеры»? «Есть такая профессия – Родину защищать!» А я говорю так: есть такая профессия – Родину лечить! Это про нас, медиков. Кому тяжело, в здравоохранение не приходит».

Глядя на Ольгу Гудкову, понимаешь: в здравоохранение обычно идут люди с характером, не привыкшие легко сдаваться перед трудностями. Так было и в суровые дни борьбы с СOVID-19, когда два отделения, в том числе неврологическое, где на излечении находились больные с острым нарушением мозгового кровообращения, и челюстно-лицевой хирургии, были срочно перепрофилированы в палаты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Про медаль Луки Крымского, которой награждены по всей России несколько сотен медицинских работников, Ольга Гудкова говорит так: «Приятно, конечно, и неожиданно, но ничего особенного я не совершила».

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