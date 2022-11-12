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Общество

Встреча с поэтами прошла в Себежской библиотеке

В читальном зале Себежской центральной районной библиотеки состоялась встреча участников клуба «Беседа» с почётным гражданином города Себежа, поэтом, писателем Николаем Костюченко и себежской поэтессой Еленой Минчёнок, сообщает клуб «Беседа».

Участники клуба «Беседа» раньше уже встречались с Николаем Костюченко. Своё поэтическое творчество он не считает самым ценным в своей жизни, но встретились опять по поводу поэзии: на этот раз вручили ему сборник стихов «Свет мой, Идрица», в котором значительную часть занимают стихи поэта.

Поэт считает, что его труд для людей, для страны гораздо ценнее, чем его поэзия. В настоящее время именно труд его поколения обесценивается, и это очень заботит Николая Костюченко. На встрече не было и грамма формализма, все участники с большим интересом слушали своего земляка и в большой мере разделяют его взгляды на жизнь и прошлое страны.

Клуб «Беседа» благодарит сотрудников Себежской районной библиотеки за тёплый приём.

Значительную часть встречи заняло слушание стихов Елены Минчёнок.

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