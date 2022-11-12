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Общество

Возведение пристройки к школе началось в Себеже

По программе модернизации приграничных территорий возводится пристройка к Кузнецовской средней школе в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв».

Первые сведения о Кузнецовской школе относятся к 1930 году. На сегодняшний день МБОУ «Кузнецовская СОШ» — крупный образовательный центр Себежского района. За годы своего существования школа выпустила множество учеников, которые продолжили своё образования в престижных институтах и университетах.

В соответствии с новыми требованиями к учреждениям образования возникла необходимость расширения здания школы. В настоящее время в Кузнецовской школе начато возведение пристройки с переходом к существующему зданию. На каком этапе сейчас строительство, рассказал начальник отдела образования Сергей Везовитовый.

«В Кузнецовской школе обучается около 250 учащихся, из них 198 приезжают из окрестных населённых пунктов. Педагогический коллектив активно участвует в мероприятиях района, области. В настоящий момент на территорию школы заехала строительная бригада. Работы начались согласно графику. Идёт возведение фундамента. Пристройка рассчитана на 250 мест. Заказчиком выступет администрация Себежского района, генеральный подрядчик — ООО «Спецстрой», — поделился подробностями Сергей Везовитов.

Окончить строительство пристройки планируется до 31 декабря 2023 года.

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