Две пары аистов отправятся в Псково-Печерский монастырь
В «Доме белого аиста» на попечении находится 75 птиц. Две пары аистов должны отправиться зимовать в Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщает организатор дома Марина Сиденко в группе «Дом Белого Аиста».
В монастыре уже подготовили зимнее помещение, а летом аисты будут жить в саду на Святой горке.
«Сейчас у нас 75 аистов. Цифра зимующих, конечно, всё время растёт за счёт невыпускаемых птиц, которых с каждым годом становится всё больше и больше. В прошлом году на зиму около 60 оставалось», – комментирует ситуацию Мария Сиденко.
Напомним, что про Марию Сиденко и центр помощи аистам снят документальный фильм киностудии «Гранат» «Марина — аистиная мама».
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