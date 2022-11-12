Более 4 тысяч человек осталось без света в Ивановской области

23:23, 12 ноября 2022, ПАИ

Отключение электроснабжения произошло в Иванове из-за сильных порывов ветра, без света остались свыше 4 тыс. человек, а также детский сад и поликлиника, сообщается в субботу в Telegram-канале ГУ МЧС по Ивановской области.

«В 21:50 поступила информация о том, что произошло отключение электроснабжения в Воробьево, Курьяново, Рыбинском городском округе Иваново Ивановской области. В зону отключения попали 4 075 человек (1 050 детей), 20 многоквартирных домов (двухэтажных), 1 244 дома частного сектора, детский сад и поликлиника, 24 трансформаторные подстанции», — говорится в сообщении.

В Иванове проживает около 400 тыс. человек. По данным ГУ МЧС по региону, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады АО «Ивгорэлектросеть», задействовали шесть человек и три единицы техники.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по Ивановской области, в регионе 12 ноября наблюдается ветер с порывами до 15-20 м/с, такая же погода сохранится до вечера 13 ноября, синоптики прогнозируют порывы ветра до 17-22 м/с.