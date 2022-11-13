До +10 градусов прогнозируют сегодня в Псковской области
Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Псковской области сегодня, 13 ноября, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Будет дуть ветер северных и северо-западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, ночью – от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление высокое.
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