Полицейские установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранца великолучанку

11:09, 13 ноября 2022, ПАИ

Полицейские установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранца 27-летнюю жительницу Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено в октябре текущего года. В одной из деревень на территории Великолукского района женщина осуществила фиктивную постановку на регистрационный учёт гражданина Республики Латвия без фактического пребывания его по месту регистрации.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.