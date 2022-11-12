Полицейские установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранца великолучанку
Полицейские установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранца 27-летнюю жительницу Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Преступление было совершено в октябре текущего года. В одной из деревень на территории Великолукского района женщина осуществила фиктивную постановку на регистрационный учёт гражданина Республики Латвия без фактического пребывания его по месту регистрации.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
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