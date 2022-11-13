Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к месту обучения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
До вступления ДНР и ЛНР в состав РФ студенты этих республик были мобилизованы, пишет ТАСС.
«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», - сказал Дмитрий Песков.
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