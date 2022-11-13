Житель Локнянского района осуждён за незаконный сбыт наркотиков

17:40, 13 ноября 2022, ПАИ

Местный житель Локнянского района осуждён за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Локнянского района.

Прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя.

Приговором Бежаницкого районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

В суде установили, что в июле 2022 года мужчина, находясь в рабочем посёлке Локня, сбыл наркотическое средство «соль» лицу за 7 100 рублей.

В июле 2022 года при проведении сотрудниками ОП по Локнянскому району МО МВД «Новосольнический» оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» был выявлен факт незаконной реализации мужчиной за денежное вознаграждение наркотического средства. Согласно проведённым экспертизам, реализованное наркотическое средство относится к производным вещества N-метилэфедрон, массой 0,759 грамма, что является значительным размером.

С учётом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, смягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.