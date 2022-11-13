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Культура

Выставка Юрия Кольцова «Когда я проезжаю мимо» открылась в Пскове

Выставка Юрия Кольцова «Когда я проезжаю мимо» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. Это 25 графических листов, выполненных простыми карандашами и посвящённых достопримечательностям Пскова, Санкт-Петербурга, Таллина, Стокгольма и Таррагоны.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото Дмитрия Кравца из паблика библиотеки на Конной в соцсети «ВКонтакте»

На открытии выставки в библиотеке был аншлаг, поскольку Юрий Кольцов известен не только как художник, но и как галерист (основатель «Белой галереи»), коллекционер, а также преподаватель изобразительного искусства. Поздравить художника с его четвёртой персональной выставкой собрались не только его поклонники, коллеги, но и многочисленные ученики.

Так как он работает в традиционной манере, речь зашла об актуальности реалистического искусства. Организаторы выставки захотели узнать мнение публики: интересно ли ей традиционное искусство без модных концептуальных исканий? Конец этой дискуссии положил художник-дизайнер Валентин Решетов. По его словам, актуальность искусства проверяется очень просто: «Если оно берёт за душу – значит, актуально». Художник Игорь Иванюк добавил к этому, что Юрий Кольцов всегда был «неэффектен», но при этом оставался верен себе и высокому искусству.

Фото Дмитрия Кравца из паблика библиотеки на Конной в соцсети «ВКонтакте»

«Виновник торжества и его друзья также поделились воспоминаниями об учёбе в Псковской художественной школе, когда её директором ещё был замечательный псковский график Валентин Васильев. На открытии выставки Юрия Кольцова его постаревшие ученики также с грустью заговорили о том, что некому прийти им на смену, потому что молодое талантливое поколение псковичей разъезжается по столицам в поисках лучшей доли», — отметили в сообщении.

Юрий Кольцов также рассказал собравшимся, как он работает над графикой. Оказывается, с помощью светового стола, начиная каждый рисунок самыми твёрдыми карандашами, а заканчивая самыми мягкими («это такая рутинная работа: утром часик, вечером часик»).

Фото Дмитрия Кравца из паблика библиотеки на Конной в соцсети «ВКонтакте»

«Библиотекари, кроме того, подчеркнули, что читальный зал библиотеки на Конной как нельзя лучше подходит для выставок графики, особенно такой камерной графики, как у Юрия Кольцова, и напомнили, что эта выставка будет работать до 25 ноября, а значит, у псковичей есть ещё много времени познакомиться с филигранными работами одного из самых известных псковских художников поближе», — заключили в сообщении.

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