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Размер пособия по безработице опубликовал портал «Объясняем.рф»

Информацию о размере пособия по безработице и способе постановки на учёт опубликовал портал «Объясняем.РФ».

Чтобы получать пособие, безработный человек должен встать на учёт в центре занятости населения. Это можно сделать двумя способами: первый, дистанционно, — через портал «Работа России», второй, лично, — прийти в ближайший к вам центр занятости населения.

В течение 10 дней вам подберут вакансии и пригласят их рассмотреть. В этот период вы можете взять подработку — для этого существуют оплачиваемые общественные работы.

Если вы согласитесь на предложенные специалистом вакансии, но получите отказ от работодателей, вас признают безработным и назначат пособие:

– на три месяца, если вы раньше не работали или работали за последний год меньше шести месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты — 1 500 рублей);

– на шесть месяцев, если вы работали за последний год более шести месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты в первые три месяца — 12 792 рубля, а далее — 5 000 рублей).

Предпенсионерам (тем, кому осталось пять лет до пенсионного возраста) пособие могут выплачивать до 12 месяцев. Максимальный размер — 12 792 рубля.

В центрах занятости работают карьерные консультанты. Они помогают не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения: помогут с оценкой навыков и составлением резюме, организуют ваше переобучение, проконсультируют по поводу переезда в другой регион и окажут другую помощь.

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