Несанкционированную свалку ликвидировали в Локнянском районе

18:52, 13 ноября 2022, ПАИ

Свалку бытовых отходов ликвидировали по представлению прокуратуры Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратурой Локнянского района проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления, по результатам которой выявлен ряд нарушений закона.

Известно, что в границах деревни Гоголево на территории сельского поселения «Подберезинская волость» расположена несанкционированная свалка бытовых отходов.

Установлено, что данная свалка нарушает положения ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также Правил благоустройства территории сельского поселения «Подберезинская волость», утверждённых решением Собрания депутатов сельского поселения «Подберезинская волость» от 28.04.2016 № 64.

Аналогичные нарушения установлены в деятельности администрации городского поселения «Локня» при размещении на территории поселкового парка свалки бытовых отходов.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Локнянского района главе сельского поселения «Подберезинская волость» и главе администрации городского поселения «Локня» внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, несанкционированные свалки ликвидированы.