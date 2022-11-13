Теракт на пешеходной улице в Стамбуле совершила женщина

22:20, 13 ноября 2022, ПАИ

Теракт на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле совершила женщина, сообщил в воскресенье журналистам вице-президент республики Фуат Октай.

«Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние 2 из них оценивается как тяжелое», - сказал он.

Граждане России, согласно предварительным данным, не пострадали при взрыве, прогремевшем в воскресенье на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Согласно официальным данным, оглашенным президентом Тайипом Эрдоганом, в результате взрыва погибли 4 человека, 53 получили ранения.

Напомним, что сегодня в центре Стамбула прогремел взрыв.