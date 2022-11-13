Встреча с местным поэтом состоялась в Островской библиотеке

21:29, 13 ноября 2022, ПАИ

В Островской центральной библиотеке состоялась встреча с местным поэтом Владимиром Ивановым, сообщает газета «Островские вести».

У автора выпущены две книги: «Ты прости меня, мать» и «Запоздалые цветы». В стихах Иванова отражена жизнь и эпоха того времени, в котором он жил. Он вспоминает Великую Отечественную войну, памятник Неизвестному солдату, Пискаревское кладбище, дневник Тани Савичевой.

Его стихи легли в основу музыкальных военно-патриотических композиций. Владимир Александрович вспоминал барда Сашу Васильева, который не одно его стихотворение положил на музыку.Среди них - посвящение матери, коллеге Светлане Ивановой, женщине, жене, сыновьям. Помимо стихотворений у Владимира Александровича есть и песни, в том числе композиция об Острове.

«Очень понравилось выступление Рубенис Любовь Гавриловны. Первую книгу Владимира Иванова она знает почти всю наизусть. Когда-то она вместе с ним работала, бережно хранит его поделки из дерева» — рассказала библиотекарь Алла Васильева.На вечере выступила Алла Васильева.

Директор библиотеки Татьяна Андреева поблагодарила Владимира Александровича за встречу.