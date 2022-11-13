Идрицкий ансамбль прошел в следующий тур шоу «Поём на кухне всей страной»
Ансамбль «Сударушка» посёлка Идрица вышла в следующий тур шоу «Поём на кухне всей страной», сообщает газета «Призыв».
Сегодня, 13 ноября 2022 года, на Первом канала состоялся третий тур шоу «Поём на кухне всей страной». В передаче принимали участие 10 сильнейших команд России.
Компетентное жюри выбрало 9 коллективов для участия в следующем туре.
Среди победителей оказалась и идрицкая «Сударушка» , которая выступила с песней «Вы шумите, березы», известной в исполнении белорусского ансамбля «Сябры». Песня наших соседей, белорусов, была встречена очень тепло и жюри, и зрителями студии.
Николай Зайцев, солист «Сударушек», удивительно и проникновенно исполнил ведущую партию.
Напомним, коллектив Идрицкого дома культуры Себежского района уже не первый раз завоевывает сердца зрителей.