Идрицкий ансамбль прошел в следующий тур шоу «Поём на кухне всей страной»

22:08, 13 ноября 2022, ПАИ

Ансамбль «Сударушка» посёлка Идрица вышла в следующий тур шоу «Поём на кухне всей страной», сообщает газета «Призыв».



Сегодня, 13 ноября 2022 года, на Первом канала состоялся третий тур шоу «Поём на кухне всей страной». В передаче принимали участие 10 сильнейших команд России.



Компетентное жюри выбрало 9 коллективов для участия в следующем туре.



Среди победителей оказалась и идрицкая «Сударушка» , которая выступила с песней «Вы шумите, березы», известной в исполнении белорусского ансамбля «Сябры». Песня наших соседей, белорусов, была встречена очень тепло и жюри, и зрителями студии.



Николай Зайцев, солист «Сударушек», удивительно и проникновенно исполнил ведущую партию.

Напомним, коллектив Идрицкого дома культуры Себежского района уже не первый раз завоевывает сердца зрителей.