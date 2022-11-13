Новое спортивное оборудование поступило в школу в Кунье

23:11, 13 ноября 2022, ПАИ

В рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования» в Ущицкую школу поступил спортинвентарь. Об этом сообщает газета «Пламя» Куньинского района.

Оборудование включает в себя шведские стенки, турник, планка для прыжков в высоту, напольное гимнастическое бревно, маты и мячи. Также в комплекте имеются две стойки и волейбольная сетка - их планируется установить во дворе учебного учреждения, чтобы в теплое время года ребята имели возможность играть в волейбол на свежем воздухе.