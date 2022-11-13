Островский клуб цветоводов отметил 15-летний юбилей

23:28, 13 ноября 2022, ПАИ

Сегодня в полдень в читальном зале Островской центральной районной библиотеки было многолюдно и торжественно. Члены клуба цветоводов «Вдохновение» праздновали своё пятнадцатилетие. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Островские вести».

На торжественный вечер были приглашены первый руководитель клуба, член Союза писателей России Любовь Федукова, активные участники, стоявшие у его истока, нынешний состав клуба, гости.

Ведущая вечера Татьяна Васильева с помощью видеороликов, подготовленных летописцем клуба Алиной Осиповой, напомнила присутствующим о том, как было создано это сообщество, об интересных мероприятиях, встречах, на которых занимались формированием собственных коллекций садовых растений и обменивались опытом их выращивания, организовывали поездки на садовые участки членов клуба, а также в красивейшие места, сады и парки региона. Вспоминали поездки к коллегам по увлечению из других районов области и о том, как сами принимали гостей и отмечали праздники, дни города и дни рождения.

Каждый имел возможность поздравить коллег по увлечению, вспомнить лучшие заседания, рассказать о том, как пришли в клуб, чего смогли добиться, создавая ландшафтный дизайн на своих личных участках, что в планах.

Виновники торжества принимали поздравления от первого идейного организатора и руководителя клуба Любови Федуковой, стоявшей у руля более 10 лет, заместителя директора Островской центральной районной библиотеки по библиотечной работе Надежды Гинчак, передавшей поздравление и от активного и старейшего участника клуба Зои Ивановны Егоровой, и от поэтессы Татьяны Павловой, оформившей пожелания в стихах, и от руководителя клуба «Лира» Аллы Васильевой, и от цветовода из состава совета клуба Нины Зенько, и от других.

На юбилее, как и положено, много шутили, смеялись, пели любимые песни о любви и цветах, играли, а в подарок получали семена редких цветов, пили чай, делились планами на будущее.