До концерта в филармонии осталось меньше недели

23:45, 13 ноября 2022, ПАИ

Меньше недели остаётся до концерта «Юные дарования Псковщины». Об этом сообщает группа «БКЗ, Псковская областная филармония» в соцсети «ВКонтакте».

В этот вечер дирижёром Губернаторского симфонического оркестра Псковской области будет Иван Столбов, лауреат международных конкурсов и фестивалей (в Санкт-Петербурге, Москве, Бухаресте, Токио, Новосибирске), солист Мариинского театра (кларнет), член жюри телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

На сцене БКЗ выступят талантливые юные исполнители, обучающиеся в музыкальных школах Пскова и Псковской области, в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, а также выпускники российских консерваторий: Алексей Хижняк и Ева Кальцанова (фортепиано), Лев Кричевский (валторна), Лукерья Первушина (саксофон), Фёдор Сидяков, Ксения Петрова, Ашот Михаэлян, Александра Танцурина, Ариана Ампар и Алёна Гаврилова (академический вокал), Прасковья Новикова (скрипка), Арсений Зимин (кларнет), Андрей Михайлов (композиция).