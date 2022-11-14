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Общество

В кабмин поступила инициатива о новых льготах по ипотеке семьям с детьми

Круг имеющих право на ипотечные каникулы предлагают расширить. Федеральная компания «Этажи» обратилась с инициативой в адрес премьер-министра и ЦБ. В частности, предлагается разрешить предоставлять такие послабления всем семьям с детьми. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30 % и более (при условии, что платежи по ипотеке стали составлять более половины дохода), напомнила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса «Новикомбанка» Елена Трофимова.

На каникулы могут рассчитывать и люди, которые потеряли работу или трудоспособность более чем на два месяца (в том числе декрет), получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20 % (при этом ипотечные платежи превысили 40 % дохода), отметила она.

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