Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

11:32, 14 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир сегодня, 14 ноября.

Как проходит отопительный сезон, какие объекты по линии ЖКХ были модернизированы и отремонтированы в этом году, о ходе работ на важных стройках, а также планах на следующий год ведущим программы расскажет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Также гостями передачи станут псковские старшеклассники, ставшие победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята поделятся впечатлениями от конкурса, который проходил на базе Международного детского центра «Артек» с 18 октября по 9 ноября, расскажут о своих проектах и планах на будущее.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в телеграм-пространстве.