Правительство отклонило индексацию пенсий работающим россиянам

10:10, 14 ноября 2022, ПАИ

Правительство РФ отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, пишет газета «Известия».

Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.

По данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости.

В заключении кабина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. «Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — отмечается в документе. А в случае прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех индексаций, имевших место в период их работы.

Кабмин также отмечает, что реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии.