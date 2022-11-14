В Пскове принимать на работу по рекомендациям стали чаще - опрос

10:23, 14 ноября 2022, ПАИ

78 % менеджеров по персоналу в Пскове трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев. Об этом свидетельсвуют результаты опроса сервиса SuperJob, который проводился с 28 октября по 10 ноября. В нем приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения города.

Так, 34 % — на рекомендации друзей, знакомых и родственников. Еще 30 % прислушиваются к рекомендациям других людей (сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях и проч.). 29% эйчаров принимают на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании. За год все каналы получения рекомендаций стали задействовать чаще.

За уходящий год потребность в персонале закрыли с помощью рекомендаций более чем наполовину 6 % псковских компаний, еще в 5 % предприятий и организаций приняты по рекомендациям 25-50 % сотрудников. От 10 до 25 % работников за год приняты «по знакомству» в 19 % компаний. В каждой второй организации доля трудоустроенных по рекомендациям составила менее 10 %. При этом большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (75 %).

Мнение самих соискателей о трудоустройстве «по знакомству» тоже улучшилось. Все основные каналы получения рекомендаций за год стали популярнее. Чаще всего считают полезным полагаться на помощь друзей (54 %), коллег (40 %), мужа или жены (33 %).