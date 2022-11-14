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Общество

Более 400 заявок подали псковичи на участие в ИТ-проекте «Код будущего»

Более 400 заявок от школьников Псковской области подано на участие в образовательном ИТ-проекте «Код будущего». До 18 ноября учащиеся 8-11-х классов из Псковской области могут записаться на бесплатные курсы по программированию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Школьникам доступно более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру.

Заявки на обучение оформляются через «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Это может сделать как сам школьник, так и его родители (законные представители). С начала нового учебного года через «Госуслуги» подано 150 тысяч заявок на бесплатное обучение программированию школьников 8-11 классов. Более 100 тысяч учащихся уже выбрали программу и форму обучения, прошли тестирование и приступают к учебе.

Согласно планам федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», к 2030 году проект «Код будущего» позволит обучить программированию не менее 1,2 млн школьников. В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализует проект по предоставлению школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования.

Набор участников проекта «Код будущего» запланирован на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» начиная с 15 августа 2022 года. Обучение стартует в октябре 2022 года. Оператор проекта «Код будущего» — автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Оператором проекта в Псковской области является ГБУ ПО «РЦИТ». В рамках проекта в регионе можно пройти обучение очно на открытых в образовательных организациях площадках, также дети получат возможность заниматься дистанционно на школьных компьютерах после уроков или дистанционно дома.

Как подать заявку:

1. Выбрать провайдера, работающего в Псковской области, на странице проекта: https://clck.ru/32GhcR.

2. Выбрать площадку и подать заявление.

3. После проверки заявления в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание.

4. Пройти вступительный тест на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней.

5. После успешного прохождения испытания заключить договор с образовательной организацией. Сделать это могут родители или законные представители школьника.

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