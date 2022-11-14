За плохое поведение жителю Палкино заменили условный срок на реальный

15:18, 14 ноября 2022, ПАИ

Осужденному за кражу жителю Палкинского района заменили условный срок на реальное лишение свободы, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Установлено, что в августе 2021 года приговором суда 40-летний мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, а именно за кражу денежных средств с банковского счета. Ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. При этом суд обязал мужчину находиться ночью по месту жительства.

Однако на протяжении года осужденный регулярно нарушал порядок и условия отбывания назначенного наказания (в ночное время суток он отсутствовал дома и совершал административные правонарушения). «Такое поведение в период отбывания наказания недопустимо, в связи с чем мужчина признан лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания», - заметили в прокуратуре.

С учетом позиции прокурора суд заменил осужденному неотбытое наказание в виде условного лишения свободы на реальное лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.